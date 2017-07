Incidente in viale Monza a Milano, schianto tra uno scooter e una bici: ferite tre persone

Incidente in viale Monza a Milano nel pomeriggio di giovedì 6 luglio. Uno scooter Yamaha Xmax e una bicicletta si sono scontrati tra loro intorno alle 17.30 all'altezza di via Rovereto (direzione Sesto San Giovanni).

Le condizioni dei feriti (tre uomini di 54, 55 e 59 anni) in un primo momento sono apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente nessuno dei tre ha riportato gravi traumi: sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice verde.

Incidente in viale Monza, la dinamica dello schianto

Per ricostruire la dinamica dello schianto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Non è ancora chiaro come sia avvenuto lo schianto né di chi siano le responsabilità. Traffico in tilt, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la polizia locale ha chiuso parzialmente viale Monza, ciò ha congestionato il traffico in uscita dalla città.