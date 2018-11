Perde il controllo dell'auto, si ribalta in mezzo alla strada: intrappolati tra le lamiere contorte

Prima lo schianto, poi l'auto che finisce ruote all'aria. Attimi di paura nella notte tra venerdì e sabato 10 novembre in viale Tunisia a Milano, teatro di un incidente stradale.

Tutto è accaduto intorno alle 2.30 all'altezza di corso Buenos Aires, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dei feriti — due persone di 28 e 33 anni — sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. I feriti, estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono stati affidati alle cure dei sanitari e accompagnati in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma secondo quanto trapelato sembra che non ci sia nessuna auto coinvolta: il conducente avrebbe urtato l'isola pedonale della fermata del tram finendo ruote all'aria; per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.