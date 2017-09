Ragazza incinta al sesto mese aggredita e presa a calci per strada: finisce all'ospedale

Non si è fermato neanche davanti al pancione: nonostante fosse al sesto mese di gravidanza l'ha aggredita e malmenata per strada sotto gli occhi dei passanti. Per lei, giovane di 22 anni, sono stati attimi di terrore e dopo le botte è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, ma fortunatamente la violenza non ha avuto ripercussioni sulla vita del piccolo che porta in grembo.

Ragazza incinta malmenata in via Keplero a Milano

Il fatto è accaduto poco prima delle 15 di mercoledì in via Keplero a Milano (zona Viale Zara). La giovane, come riferito dalla Questura, stava passeggiando con il cane al guinzaglio quando è stata avvicinata da un clochard che l'ha insultata e aggredita sferrandole due calci alla schiena. L'uomo poi è scappato facendo perdere le proprie tracce.

La giovane, scossa, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata al pronto soccorso del Niguarda "a scopo precauzionale", precisano dalla Questura. I poliziotti stanno indagando per identificare l'autore dell'aggressione. Per il momento non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato la violenza.