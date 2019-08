Milano, ostacolano gli operatori dell'Amsa davanti alla Stazione Centrale: pusher fermati

Otto persone sono state accompagnate in questura domenica mattina dopo un diverbio scoppiato in stazione Centrale tra loro e alcuni operati dell'Amsa.

Stando a quanto riferito dalla questura, i dipendenti del servizio Amsa hanno avvertito le forze dell'ordine per lamentare che il gruppetto di persone rifiutava di alzarsi.

Stazione Centrale, l'arrivo della polizia

Dopo l'arrivo della polizia un gambiano di 22 anni è stato arrestato per possesso di droga. Altri due, un guineano di 21 e un gambiano di 25, sono stati denunciati in stato di libertà mentre gli altri cinque sono stati accompagnati per accertamenti. Complessivamente sono stati sequestrati meno di 20 grammi di marijuana e hashish.