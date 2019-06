Milano, erba "vera" nel negozio che vende marijuana legale: denunciato il proprietario

Poco meno di un'etto e mezzo di "erba" sequestrata e un uomo di 47 anni, il gestore di un negozio di cannabis legale, denunciato. Il motivo? Secondo i poliziotti della questura la "marijuana legale" venduta all'interno del negozio, in via Cesana a Milano, avrebbe una percentuale di principio attivo superiore allo 0,5% consentito per legge.

Tutto è accaduto mercoledì 5 giugno, come riportato in una nota diramata da via Fatebenefratelli, quando gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale della questura hanno controllato alcuni articoli presenti presso gli espositori dislocati all’interno del negozio, tra i quali prodotti per il corpo, la casa ed il giardinaggio, bevande, alimenti e prodotti per fumatori, tutti a base di canapa. Gli agenti della scientifica, inoltre, hanno controllato sette diverse tipologie di canapa essiccata e messa in vendita, canapa che — secondo i primi accertamenti — avrebbe un principio attivo superiore a quello consentito per legge.

In totale sono state sequestrate 35 confezioni di "marijuana legale" per un totale di 140 grammi. Il valore? Poco superiore ai mille e 500 euro.