Passeggero si sente male in metropolitana: la M1 sospesa tra le fermate Loreto e Pasteur

Metropolitana rossa ferma lunedì pomeriggio a Milano.

Pochi minuti dopo le 14, come informa Atm in una nota, la circolazione della linea rossa è stata sospesa tra le stazioni di Loreto e Pasteur per “prestare soccorso a un passeggero - un ragazzo di ventitré anni - colto da malore a bordo di un treno nella stazione di Loreto”.

Sul posto, sono intervenuti l’equipaggio di un’ambulanza del 118 e il personale di sicurezza di Atm.

Il giovane, che ha accusato un malore proprio mentre la metro arrivava in stazione, è stato visitato sul posto e poi trasportato in ospedale in codice giallo.

“Nella tratta interrotta - sottolinea Atm - è attivo un collegamento sostitutivo con autobus”.

La circolazione è tornata alla normalità poco dopo le 15.