Paura in centro: uomo minaccia tutti, poi picchia due poliziotti

Con un casco integrale in mano ha minacciato chiunque si trovasse sul suo cammino, in pieno centro città. Poi, una volta in Questura - evidentemente per non farsi identificare - ha aggredito due poliziotti, mandandoli in ospedale. Quindi, dopo altre ore di insulti e minacce, ha finito la propria “corsa” in tribunale, dove è stato processato per direttissima.

È stata una notte decisamente folle quella di un ventiduenne, cittadino del Ghana, arrestato dalla polizia con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le strade degli agenti e del ragazzo si sono incrociate verso le 23 in corso Buenos Aires, all’altezza della fermata metro di Lima, dove il giovane - con un casco da motociclista in mano - ha minacciato tutti i passanti. L’equipaggio della Volante, non senza fatica, è riuscito a bloccare il ventiduenne, che è poi stato accompagnato all’ospedale Fatebenefratelli per una valutazione psichiatrica.

Alle tre, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso e apparentemente calmo, il ragazzo è stato riportato in Questura per le procedure di identificazione e foto segnalamento. Proprio qui, però, il ventiduenne si è scagliato contro i due poliziotti che lo avevano in custodia - un ventiquattrenne e un ventisettenne - e ha colpito gli agenti con calci e pugni al volto.

Nella tarda mattinata di mercoledì, dopo altre resistenze e intemperanze, l’aggressore è stato finalmente portato in tribunale per essere giudicato per direttissima.

I due giovani agenti, invece, sono stati entrambi dimessi dall’ospedale con una prognosi di sette giorni per contusioni agli arti e al volto.