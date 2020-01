Milano, blitz a casa dell'ex modello: nasconde marijuana e contanti, arrestato dalla polizia

Aveva in casa 300 euro di marijuana in casa e per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella giornata di lunedì 30 gennaio, nei guai un ex modello di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, che aveva sfilato anche per grandi marchi. La notizia è stata resa nota dalla Questura.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì quando i poliziotti del commissariato Villa San Giovanni hanno messo a segno un blitz nella sua abitazione di via Prinetti (zona Nolo). Gli agenti hanno trovato 21 grammi di marijuana oltre a 250 euro in contanti e due bilancini di precisione. Per il giovane sono scattate le manette.