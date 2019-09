Ecco come sarà la nuova piazza di NoLo davanti alla scuola di via Venini

Procede la realizzazione di una "piazza tattica" nel quartiere di NoLo all'incrocio tra via Venini e via Spoleto, che si presta bene a diventare uno spazio pubblico. E' infatto piuttosto grande e si trova di fronte alla storica scuola primaria Ciresola, edificata tra il 1925 e il 1927 quando il Comune di Greco Milanese (di cui faceva parte l'odierna NoLo) era appena stato inglobato a Milano.

L'intervento verrà ultimato per il 19 settembre, quando si terrà l'inaugurazione. L'asfalto verrà ridipinto e saranno posate fioriere, rastrelliere, tavoli e panchine per la sosta. Ma sarà anche riorganizzata la viabilità, con la sperimentazione della Zona 30 di via Rovereto e del Parco Trotter. Tutto nasce dal progetto "Mobì - La mobilità dolce passa da qui" del bilancio partecipativo 2017/2018.

«E' una richiesta nata dai genitori della scuola, i cui figli devono poter entrare ed uscire in uno spazio sicuro», specifica l'assessore all'urbnistica Pierfrancesco Maran (che ha anticipato le prime immagini su Facebook insieme al collega alla mobilità e lavori pubblici Marco Granelli). «L'intervento è stato studiato tenendo conto di diverse segnalazioni critiche giunte dal territorio e, essendo urbanistica tattica, ha il vantaggio che è facilmente modificabile anche in corso d'opera», prosegue Maran.

Qualcuno ha criticato molto il progetto, facendo anche partire una raccolta firme: «Incontreremo i proponenti», assicura Maran: «Come in ogni progetto, non si possono accontentare tutti, ma tutti vanno ascoltati e i suggerimenti buoni ben integrati».