Picchia la madre in strada, passante vede tutto e chiama la polizia: arrestato

Ha aggredito la madre sulla pubblica strada e, alla fine, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. Non è la prima volta: il giovane aveva "collezionato" già due denunce e, nel 2016, un arresto per la stessa ragione.

E' successo in via Leoncavallo nel pomeriggio di venerdì 5 maggio, intorno alle sei meno venti. Protagonista un ragazzo di 34 anni e la madre, che di anni ne ha 65. A chiamare le forze dell'ordine è stato un passante, testimone dell'aggressione.

L'anziana ha poi spiegato agli agenti che il figlio da tempo maltratta sia lei sia il marito e ha raccontato le denunce e l'arresto, che effettivamente sono stati verificati dalla centrale operativa della questura. Così il 34enne è stato arrestato. Fortunatamente la madre non ha avuto bisogno di cure mediche.