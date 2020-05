Corso Buenos Aires, la pista ciclabile come l'autostrada: lavori notturni per finirla prima

Ancora un pezzo di strada sottratto alle auto e destinato a chi si sposta in bici. Punta dritto verso Nord la nuova pista ciclabile che collegherà piazza San Babila a Sesto San Giovanni. E a partire da lunedì 25 maggio gli operai sono al lavoro anche di notte.

"Da oggi lavoriamo di notte per creare meno disagi e andare più veloci — ha chiosato l'assessore alla mobilità Marco Granelli in un post su Facebook pubblicato lunedì sera —. Vogliamo aiutare chi sceglie di utilizzare le due ruote, contro la congestione e l'inquinamento, per questo lavoriamo giorno e notte per fare in fretta a realizzare i 35 chilometri di ciclabili".

Nelle scorse settimane gli operai avevano realizzato il nuovo percorso ciclabile in Corso Venezia, da metà maggio stanno lavorando in Corso Buenos Aires nei prossimi giorni il cantiere si sposterà verso Piazzale Loreto e poi lungo viale Monza. Il tracciato è stato realizzato prevalentemente in segnaletica stradale (senza nessun muretto che lo divide dalla strada). In viale Monza, invece, la ciclabile sarà fatta "attorno allo spartitraffico", con la verniciatura dell'asfalto e "dei paletti in gomma per separare le bici dalle auto". E proprio per garantire la massima sicurezza ai ciclisti, agli incroci ci sarà una "casa avanzata delle bici": "Ci saranno due linee d'arresto, una per le bici e una per le auto che si fermano prima - aveva sottolineato l'assessore Granelli durante la presentazione -. Quando ci si ferma, partono prima le bici e le auto seguono dietro".