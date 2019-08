Vede la polizia, lancia la droga e minaccia gli agenti con una bottiglia di vetro: preso

Non appena ha visto le volanti della polizia ha iniziato a gettare gli stupefacenti che aveva con sé per terra. Poi ha preso una bottiglia di vetro da un cestino e brandendola ha cominciato a minacciare gli agenti. È quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì 5 agosto tra via Pergolesi e e via Mercadante, nelle vicinanze della fermata della linea M2 di Caiazzo.

Sul posto sono accorse sei volanti che hanno bloccato l'uomo. Dopo aver buttato una quantità di droga per strada, il protagonista di questo episodio di follia, ha rovistato all'interno di un cestino fino a quando non ha trovato una bottiglia di vetro, che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto intimidire i poliziotti. L'uomo - ancora da identificare - è stato però fermato dagli agenti.