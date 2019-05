Un angolo di Portogallo a Milano: alla cascina Martesana un mega murales con 700 azulejos

Un angolo di Portogallo a Milano: un mega murale con 700 azulejos, le tradizionali mattonelle portoghesi dipinte a mano una ad una. È quello che è stato realizzato nella giornata di domenica 26 maggio su una parete della cascina Martesana di via Bertelli a Milano, opera che resterà visibile fino a ottobre.

La realizzazione del murale rientra tra i cinque laboratori itineranti di 'Super, il festival delle periferie', che sono stati lanciati dall'Associazione TumbTumb, che promuove il festival. 'Azulejos in Martesana', questo il nome dell'opera d'arte che ha una superficie di 60 metri quadri, è curato insieme all'associazione Ecologia Turismo Cultura con Tavolo Giovani zona 2. A contribuire alla colorazione delle 700 mattonelle, che sono state dipinte tra sabato 18 maggio e domenica 26 maggio, anche gli studenti del Liceo Artistico Caravaggio, i cittadini del quartiere e PressPress, che si è occupata del liveprinting.

Gli 'azulejos' sono stati colorati da adulti e bambini. Il materiale con cui sono stati realizzati è materiale riciclato dalle esposizioni realizzare in Cascina Martesana in questi anni. Le mattonelle sono state posizionate dal vivo per andare a comporre un mosaico di oltre sessanta metri quadri e circa 700 'azulejos' che affaccia sul Parco e che sta attirando molti curiosi. La parete resterà così decorata fino a ottobre, poi tutte le mattonelle verranno rimosse e restituire a chi le ha realizzate.