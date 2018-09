Nasconde 57 kg di hashish e addosso ha 115 mila euro cash: signora della droga arrestata

Nascondeva 56 chili di hashish in bidoni di plastica nella propria abitazione. E' stata 'inscatrata' dalle tantissime segnalazioni arrivati alla polizia da parte dei comitati dei cittadini della zona.

Via Sassari, quartiere Gorla a Milano, nella serata di mercoledì arrivano gli agenti delle Volanti. Con il supporto dei vigili del fuoco riescono ad aprire la porta dell'appartamento 'sospetto': all'interno - raccontavano le varie segnalazioni - c'era continuamente un via vai di uomini che in alcuni casi uscivano con borsoni evidentemente pieni.

Durante il blitz è tornata nel condominio proprio la titolare del contratto d'affitto, una romena di 31 anni, già nota per reati di droga. La donna, segnalata agli agenti dagli stessi residenti, aveva addosso 114mila 470 euro. Quasi certamente, ipotizzano dalla questura, proventi di spaccio. La 31enne è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti. Il suo convivente, un cittadino albanese, è invece ricercato dalla polizia.

Nell'appartamento di via Sassari sono state trovati altre chiavi. Il mazzo apriva un'altra abitazione poco distante nella quale erano nascosti diversi grammi di cocaina e altra sostanza da taglio.

Video | Dietro il muro compare il tesoro di droga

Lunedì sera, invece, poco distante, i poliziotti della sezione narcotici della squadra mobile di "fumo" ne avevano trovato più di una tonnellata. A custodirla, in un box di via Padova, era un uomo di 42 anni. La droga, una volta sul mercato, avrebbe fruttato 11 milioni di euro.

Mercoledì mattina c'è stato un altro importante arresto. Gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro, hanno preso un 51enne: scoperto con 5,3 chili di eroina, un chilo e mezzo di cocaina, 600 grammi tra hashish e marijuana, 48mila euro in contanti e un revolver con matricola abrasa e munizioni.