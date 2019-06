Minacce a un tecnico A2A che stava "staccando" la corrente abusiva, fermato antagonista

Minacce ai tecnici di A2A in via Iglesias, zona Cascina Martesana, nella mattinata di mercoledì 19 giugno. I tecnici si sono recati in uno stabile occupato abusivamente dal collettivo "NoiCiSiamo". Si tratta di un'ex fabbrica in disuso, occupata da luglio 2018.

Secondo quanto viene riferito, i tecnici hanno eseguito un distaccamento di un allaccio abusivo di corrente elettrica ma sarebbero stati minacciati con un coltellino. In via Iglesias era presente anche la polizia: gli agenti, che sono stati contusi, hanno poi arrestato l'uomo che aveva minacciato il tecnico di A2A.

“Compie ormai un anno l’occupazione abusiva in un quartiere tranquillo e residenziale come quello di Gorla che non merita di subire la prepotenza e l’illegalità di questi delinquenti", è il commento di Samuele Piscina (Lega), presidente del Municipio 2: "Chiediamo ancora una vola al Comune di porre la questione all’interno del Comitato provinciale per la pubblica sicurezza, offrendo alloggi alternativi per le famiglie e sbloccando quindi la richiesta di sgombero, invece di fa finta di nulla come sta accadendo da un anno".