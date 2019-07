Rifiuti per strada e cestini pieni: "Da quattro giorni Amsa non passa a pulire"

Si sa: i cestini agli angoli delle strade sono spesso usati impropriamente per gettarvi rifiuti casalinghi. Oppure, semplicemente, talvolta sono stracolmi perché va a rilento il servizio di pulizia. Talvolta, beninteso, può capitare che, di mattino presto, qualche cestino risulti stracolmo per via d'una "notte brava". In centro come in periferia.

Ma normalmente ci si aspetta che Amsa passi alla svelta a ripulire tutto. E, a onor del vero, è ciò che accade di solito. Non però, a quanto pare, in questo caso. "Siamo alla fermata Sesto Marelli", scrive la lettrice Ewa Z., "e da quattro giorni la strada e il cestino sono pieni di schifezze e spazzatura, come evidenzia bene la fotografia".

Quattro giorni è evidentemente un po' troppo. Ci si augura che si tratti soltanto di una "sporadica" dimenticanza. E che presto Amsa rimedi.