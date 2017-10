Spaccia cocaina in zona viale Monza a Milano: in casa ha 38mila euro in contanti, arrestato

Marco G., un 49enne milanese con precedenti per droga, è stato arrestato grazie al supporto di un efficiente cane antidroga in forza alla polizia di Milano: Ocran, di solito impegnato nei servizi di prevenzione a scuola e dal quale prende il nome l'operazione.

L'uomo è stato trovato con oltre 150 grammi di cocaina e 6,5 grammi di anfetamina, nascosti tra la propria abitazione in via Platone e il proprio scooter, un Honda sul quale si spostava per raggiungere i consumatori.

Era stato notato mentre vendeva della coca ad un cliente in via Soffreddini, zona viale Monza, nel tardo pomeriggio di lunedì. Dopo pochi minuti era stato fermato in via Brunico. In tasca nascondeva mille euro in contanti. Tra la casa e il box poi, il 49enne aveva altri 37mila euro in contanti.