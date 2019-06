Preleva 700 euro al bancomat, in due le strappano la borsa e la rapinano

Ha prelevato al bancomat, in piena notte, ma poi è stata rapinata da due uomini. E' successo a Milamno, nella notte di giovedì 13 giugno.

La vittima è una ragazza di 25 anni di origini albanesi. La giovane si trovava in via Arquà, zona via Padova (NoLo), e alle tre e venti di notte ha prelevato la somma di 700 euro presso uno sportello bancomat dell'Intesa SanPaolo. Poi si è avviata a piedi. Poco dopo è stata avvicinata dai due malviventi.

Le strappano la borsa

I due, che la vittima ha descritto come presunti nordafricani, le si sono avvicinati e all'improvviso le hanno strappato la borsetta dal braccio. All'interno c'erano i contanti appena prelevati allo sportello. Alla 25enne, che non è stata ferita, non è rimasto altro da fare che denunciare la rapina. Indaga la polizia.