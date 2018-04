Tenta un furto da Sephora ma viene bloccato dal vigilante: arrestato dopo una scazzottata

Ha cercato di uscire dal negozio con merce per circa cento euro. Quando è stato bloccato dall'addetto alla sicurezza, è andato su tutte le furie ed ha provato a difendersi prendendo a pugni l'uomo, un cittadino ucraino. Nel frattempo, prima che il rapinatore riuscisse a fuggire, sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato.

In manette, attorno alle 12.30 di lunedì, è finito un marocchino di quarant'anni con precedenti penali. L'uomo stava cercando di rubare all'interno del negozio Sephora in piazzale Argentina, a Milano. Il furto, dopo la scazzotta, si è trasformato in rapina: è questa l'accusa.