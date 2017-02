La afferrano per il collo e la buttano per terra per rapinarla: un arresto

Rapina violenta in strada nel tardo pomeriggio di lunedì 31 gennaio: la vittima è una ragazza di 30 anni, aggredita in via Venini (all'altezza del civico 38) mentre stava per tornare a casa.

La giovane era uscita intorno alle otto meno un quarto dalla metropolitana (fermata Pasteur) ed è stata seguita da due stranieri. Uno dei due, ad un certo punto, l'ha afferrata per il collo e poi l'ha buttata per terra, mentre lei si dimenava per far allentare la presa. Un passante, che aveva visto tutto ed è intervenuto in soccorso della 30enne, è stato a sua volta bloccato. Ma aveva fatto in tempo a chiamare la polizia.

Gli agenti sono arrivati e hanno fermato uno dei due rapinatori: si tratta di un 32enne dell'Honduras, senza permesso di soggiorno e con alcuni precedenti. Il complice è riuscito a scappare. La ragazza è stata medicata sul posto dai sanitari del 118 per avere battuto la testa durante la caduta.