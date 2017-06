Aggredito in strada con un coccio di bottiglia e rapinato: ragazzo di 21 anni al pronto soccorso

Si sono avvicinati con un collo di bottiglia in mano, lo hanno aggredito nel cuore della notte in strada e gli hanno strappato il portafogli e cellulare. Ha tentato di difendersi, ma è rimasto ferito ed è stato accompagnato al pronto soccorso. È successo intorno alle 3.20 di notte di giovedì 8 giugno in viale Monza a Milano, vittima dell'aggressione: un ragazzo di 21 anni, cittadino colombiano.

Inizialmente le condizioni del 21enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso. Fortunatamente le ferite si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice giallo al Niguarda. Non è in pericolo di vita.

Per il momento i rapinatori sono riusciti a farla franca, sul caso stanno indagando gli agenti della Questure di Milano, intervenuti sul luogo della rapina.