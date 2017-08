Anziana strattonata, colpita e rapinata in pieno giorno a Milano

Ancora un episodio violento in pieno giorno a Milano.

Una donna è stata fermata e derubata da un malvivente. La vittima, 74 anni, secondo quanto ha riportato la polizia, è stata seguita mentre rientrava in casa con il carrellino della spesa; nei pressi di casa è stata strattonata e rapinata di una catenina d'oro che portava al collo.

Il fatto e' accaduto in via Pierluigi da Palestrina, zona Loreto, attorno alle 13.30 di sabato. L'anziana, che ha descritto l'aggressore come un uomo di origine nordafricana e corpulento, è stata soccorsa in codice verde alla Clinica Città Studi. Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. Ma, purtroppo, per riprendersi dallo choc non basteranno poche ore.