Rapinatore arrestato grazie a un'app super tecnologica della polizia: tre colpi in farmacia

E' stato individuato grazie al software Sari che riconosce i volti automaticamente. Così la polizia di Stato ha eseguito il fermo di un rapinatore seriale di farmacie.

Gli uomini della Squadra mobile hanno messo le manette ad un cittadino italiano, M.D. di 39 anni, pluripregiudicato. L'uomo è ritenuto l’autore di tre rapine commesse in tre farmacie in zona via Padova e vie limitrofe, il 2, il 3 e il 19 settembre.

I poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e attraverso l’innovativo sistema Sari - Sistema Automatico di Riconoscimento delle Immagini -, hanno individuato un profilo compatibile con l’autore delle rapine.