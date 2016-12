Rissa in strada e poi dentro una macelleria: danneggiato il negozio

Rissa tra cinque o sei persone in via Arquà, zona via Padova, nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre.

Tutto è successo intorno alle sei e mezza. I protagonisti sarebbero tutti nordafricani. Il battibecco sarebbe iniziato sulla strada e, dalle parole, il gruppetto sarebbe passato ai fatti. Spintoni, qualche schiaffo. Poi i duellanti si sono trasferiti - riferisce la questura di Milano - all'interno di un negozio di macelleria situato nella stessa via, gestito da un egiziano di 45 anni.

Gli uomini avrebbero quindi continuato a litigare e a picchiarsi, danneggiando anche il bancone della macelleria. Poi si sono dileguati prima dell'arrivo delle volanti.