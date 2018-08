Milano, rissa a colpi di bottiglia tra transessuali in zona via Padova: interviene la polizia

Bottiglie lanciate per aria, urla, insulti e spintoni. Rissa tra trans in via Pietro Crespi, in zona Parco Trotter, durante la giornata di domenica. A suonarsela di santa ragione sono tre transessuali latinoamericani.

A lanciare l'allarme sono stati i residenti del quartiere, che hanno assistito ai fatti. Sul posto sono intevenute diverse volanti che hanno sedato la zuffa e disarmato - dai cocci di bottiglia - i contendenti. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, la rissa è scoppiata dopo che una di loro era intervenuta in difesa dell'amico che, per cause ancora da chiarire, era stato aggredito verbalmente dal terzo trans.

I tre, un colombiano di 28 anni, un honduregno di 27 anni e un peruviano di 25, sono stati denunciati per rissa. E tutti hanno poi rifiutato le cure mediche.