Bimba di un anno azzannata da un cane al parco

Attimi di terrore sabato sera per una bambina di un anno, azzannata al piede sinistro da un cane nei giardinetti di via Sammartini (zona Stazione Centrale). Tutto è successo intorno alle 19.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

La piccola, figlia di due cittadini cinesi, è stata accompagnata al pronto soccorso del Niguarda con un'ambulanza, fortunatamente non ha riportato gravi lesioni: i medici l'hanno medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più tragiche, anche perché il cane non era al guinzaglio pur essendo dentro a un parco giochi, come riferito dagli agenti del 113.

Bambina azzannata da un cane: i proprietari scappano

I proprietari dell'animale, una donna e due uomini, non hanno prestato soccorso alla piccola, ma hanno anche insistito affinché non fossero chiamate le forze dell'ordine. Non solo: il trio avrebbe minacciato anche un dipendente del papà della bambina — l'uomo gestisce un ristorante nella zona — che aveva chiesto loro le generalità e scattato foto prima che si allontanassero. Il caso è finito in Questura: l'imprenditore ha presentato una denuncia per lesioni.