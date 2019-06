Via Padova, controlli a raffica della polizia: 4 arresti e droga sequestrata

Giornate di controlli straordinari in via Padova da parte della polizia, sulla base delle "zonizzazioni" decise dal comitato per l'ordine e la sicurezza che ha "destinato" le singole forze dell'ordine a determinati quartieri di Milano per questo genere di operazioni di presidio del territorio.

Il bilancio dei controlli da lunedì 10 a sabato 16 giugno è di 4 arresti e 4 persone segnalate. L'11 giugno, in via Valtortam non lontano dal Parco Martesana, un nigeriano senza fissa dimora di 25 anni è stato arrestato dopo avere ceduto 7,6 grammi di marijuana a un italiano. L'arrestato aveva con sé 135 euro. L'acquirente è stato segnalato in prefettura mentre drogra e denaro sono stati sequestrati.

In via Mosso, il 14 giugno, un italiano di 39 anni è stato sorpreso dopo avere ceduto 3,2 grammi di hashish a un italiano. Il pusher - che è stato arrestato - aveva con sé altri 35 grammi di hashish e 140 euro. Anche in questo caso l'acquirente è stato segnalato alla prefettura.

Lo stesso giorno, in piazza Gobetti, un nigeriano di 25 anni è stato sorpreso mentre cedeva 2,5 grammi di marijuana a un italiano, all'interno dei giardini. Aveva con sé 18 grammi di hashish e 20 euro. In totale, la polizia ha identificato 90 persone e controllato (insieme alla polizia amministrativa) 4 esercizi commerciali, comminando 5 multe del valore complessivo di 3.350 euro.

Il totale dei sequestri ammonta a 295 euro, 10,1 grammi di marijuana e 56,5 grammi di hashish.