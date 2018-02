La polizia arresta un pusher nel "fortino della droga"

Trentaquattro mini-dosi di cocaina e banconote false, nonché diverse apparecchiature tecnologiche di cui è molto probabile la provenienza furtiva: questo è quanto la polizia ha trovato a casa di un egiziano di 35 anni, "pizzicato" nel noto stabile di via Cavezzali 11 nella serata di martedì 30 gennaio.

Gli uomini del commissariato Villa San Giovanni si erano appostati all'esterno dell'edificio e avevano notato un andirivieni sospetto. Così sono entrati nello stabile dividendosi in due gruppi e hanno individuato l'appartamento (al primo piano) col via vai di sconosciuti. Gli agenti si sono fatti aprire la porta dell'alloggio.

Il 35enne sulle prime ha creduto che si trattasse di potenziali clienti. Quando ha capito di trovarsi davanti agli agenti di polizia, ha cercato di nascondere un piatto con polvere bianca appoggiato su uno scrittoio, nei cui cassetti c'erano trentaquattro confezioni piene di cocaina per un totale di nove grammi: micro-dosi, appunto. E poi un biglietto Atm arrotolato ed una sim card, sporchi sempre di cocaina, ed un bilancino di precisione.

Non è tutto: nell'appartamento sono stati trovati anche dodici apparecchi tecnologici tra cellulari, tablet e navigatori, nonché 665 euro in contanti di cui 150 visibilmente falsi. L'uomo è stato arrestato per spaccio e denunciato per ricettazione e possesso di denaro falsificato.