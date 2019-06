Milano, dividono in dosi 2mila euro di cocaina al parchetto davanti ai poliziotti: arrestati

Stavano dividendo duemila euro di cocaina in dosi seduti nel parco, ma sono stati beccati dai poliziotti e arrestati. È successo nel Parco Martesana di Milano nel pomeriggio di martedì 18 giugno, nei guai due ragazzi di 26 e 23 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze di polizia.

I due avevano un vero e proprio tesoretto di cocaina: 53 grammi di "bianca" che stavano dividendo in dosi da un grammo. Tutto sotto la luce del sole. Pensavano di farla franca, ma sono stati beccati dagli agenti del Commissariato Villa San Giovanni impegnati in un servizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti messo a segno con il Reparto Prevenzione Crimine della Questura. Entrambi sono stati arrestati, nelle prossime ore saranno giudicati per direttissima dal tribunale.