Milano, armati di coltello, picchiano un uomo: arrestati due gemelli 18enni e un 14enne

Minacce col coltello e pugni in faccia per portargli via portafogli e cellulare. Un'aggressione tre contro uno che è finita bene solo grazie al passaggio casuale di una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri. In manette sono finiti tre egiziani giovanissimi: due gemelli di 18 anni, già noti alla giustizia, e un ragazzino di 14 anni.

Il trio stava tentando di rapinare un cittadino peruviano di 41 anni. L'uomo è stato aggredito mentre transitava su via Sammartini, affianco alla Stazione Centrale di Milano, intorno alla mezzanotte di lunedì.

La vittima ha rifiutato le cure mediche. I tre sono accusati di tentata rapina in concorso. Sono stati rinchiusi a San Vittore, i due maggiori, e al Beccaria, il minorenne.