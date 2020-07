Notte di sangue a Milano, due uomini accoltellati di fianco alla Stazione Centrale

Chiazze di sangue a terra e due uomini feriti, entrambi accoltellati, entrambi trasportati in ospedale. È successo in Piazza Luigi di Savoia a Milano (a lato della Stazione Centrale) nella notte tra mercoledì e giovedì 16 luglio.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima della mezzanotte, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni esatti della vicenda sono al vaglio degli agenti della Questura di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato entrambe le vittime — due uomini di 24 e 41 anni — sarebbero stati raggiunti da alcune bottigliate in seguito a una lite con altre persone.

Inizialmente le loro condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le ferite riportate si sono rivelate meno gravi del previsto: il 24enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda, il 41enne al Fatebenefratelli, sempre in codice giallo. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.