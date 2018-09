Paura fuori dalla Stazione Centrale: uomo accoltellato alla testa in piazza 4 Novembre

Un uomo di 38 anni è stato accoltellato con una lametta in piazza 4 Novembre, all'esterno della Stazione Centrale di Milano. L'episodio, ancora tutto da chiarire è affidato ai poliziotti delle Volanti.

Secondo una prima ricostruzione, basata sul racconto della vittima: l'aggressore è un cittadino algerino - attualmente non rintracciato e presumibilmente in fuga - lo avrebbe ferito al termine di un diverbio. Il 38enne, un senegalese, è stato soccorso in codice verde dai medici del 118. Arrivati sul posto alle attorno alle 4.30 di venerdì. Portato al Fatebenefratelli.

Il paziente ha riportato un taglio sulla testa ma non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che lo hanno interrogato per cercare di comprendere meglio l'accaduto.