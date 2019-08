Follia al chiosco fuori dalla Centrale: barista preso a bottigliate in testa senza motivo

Senza nessun motivo ha iniziato a insultarlo e offenderlo. Poi, quando lui è uscito semplicemente per chiedergli di smetterla, è passato alla violenza. Follia lunedì sera fuori dalla stazione Centrale di Milano, dove un uomo di trentadue anni - cittadino del Bangladesh - è stato aggredito da un iracheno di trentotto anni.

Tutto è successo verso le 20.30, quando il 38enne - visibilmente ubriaco - si è avvicinato al chiosco bar che si trova in piazza Quattro novembre per farsi dare una birra. Improvvisamente, e apparentemente senza nessuna ragione, l'uomo ha iniziato a offendere il bengalese, che lavora lì come barista, e a picchiare con violenza le mani contro il vetro e la saracinesca.

Quando il 32enne gli ha chiesto di allontanarsi, l'aggressore per tutta risposta gli ha spaccato in testa una bottiglia di vetro vuota, ferendolo. La vittima è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 ed accompagnata alla clinica Città Studi per essere medicata. Il 38enne è stato invece identificato dagli agenti delle Volanti e poi denunciato per lesioni aggravate e multato per ubriachezza molesta.