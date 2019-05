Addetta alle pulizie aggredita e ferita senza motivo da una donna in Stazione Centrale

Senza nessun motivo ha aggredito e spaccato il labbro a un'addetta delle pulizie della Stazione Centrale. E per lei sono scattate le manette, arrestata dagli agenti della polizia ferroviaria. È successo nella giornata di lunedì 28 maggio, nei guai una cittadina polacca di 42 anni, in Italia senza fissa dimora e destinataria da un'ordine di carcerazione.

Tutto è accaduto nel pomeriggio quando la donna, come riportato in una nota diramata dalla Questura, è stata avvicinata e aggredita dalla 42enne. Una delle pattuglie del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria, è immediatamente intervenuta fermando la polacca; proprio durante gli accertamenti sono emersi i suoi trascorsi con la giustizia, oltre un ordine di carcerazione di 2 anni e 20 giorni di reclusione per furto aggravato emesso dall'autorità giudiziaria. E per lei sono scattate le manette.