Deve scontare 10 anni di carcere, ricercata presa in stazione Centrale: "Sono incinta"

Ha provato a "salvarsi", ma alla fine non ci è riuscita. Una donna di trentasei anni, cittadina bosniaca, è stata arrestata lunedì pomeriggio in stazione Centrale a Milano in esecuzione di provvedimento di cattura emesso dal tribunale di Roma per un cumulo pene per furti di oltre dieci anni di reclusione.

La 36enne è stata controllata dai poliziotti, che dopo l'identificazione hanno scoperto che era ricercata e l'hanno bloccata. La ladra, nel tentativo di sfuggire di nuovo alla prigione, ha detto di essere incinta al terzo mese.

Così, la donna è stata portata in pronto soccorso ed è stata visitata: i medici hanno certificato che il suo stato di salute è idoneo al regimo carcerario e per lei si sono aperte le porte della cella di San Vittore.

La stessa sorte, sempre in stazione Centrale, è toccata a un 19enne marocchino che i poliziotti hanno sorpreso a rubare bagagli da un bus appena arrivato da Orio al Serio. Gli agenti hanno visto il giovane prendere una valigia e scappare e a quel punto lo hanno arrestato.