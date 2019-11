Ha 26 anni e deve scontarne quasi 25 di carcere: latitante arrestata in Centrale

Praticamente un anno da passare in carcere per ogni anno di vita trascorso. Una ragazza di ventisei anni, una giovane cittadina croata, è stata arrestata mercoledì mattina dalla polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione per una pena di ventiquattro anni, nove mesi e diciassette giorni di prigione.

Le manette per lei sono scattate in stazione Centrale. Lì due agenti l'hanno notata mentre passeggiava accanto a un binario e hanno subito riconosciuto il suo volto, che avevano memorizzato in passato proprio per l'ordine di cattura da eseguire.

A quel punto i poliziotti della Polfer l'hanno fermata e l'hanno portata in ufficio, dove la 26enne è stata identificata. A suo carico è risultata una condanna del tribunale di Milano - emessa lo scorso 5 novembre - per un cumulo pene per furti commessi negli ultimi due anni. Per la giovane ladra, che deve anche pagare una multa di oltre 6mila euro, si sono così aperte le porte del carcere di San Vittore.