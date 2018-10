Borseggiatrice abituale riconosciuta dai poliziotti: deve scontare una pena, arrestata

Gli agenti di polizia ferroviaria l'hanno riconosciuta mentre si aggirava in Stazione Centrale, mescolata alle migliaia di persone che quotidianamente vi transitano, nella zona in cui vengono attesi i treni in partenza. Era insieme ad un'altra donna, anche lei nota. Le due, infatti, sono abituali "frequentatrici" della Centrale, dove perpetrano furti ai danni dei passeggeri.

Gli agenti hanno quindi fermato le due donne, che non avevano con sé un biglietto ferroviario. Una delle due, la prima ad essere riconosciuta dai poliziotti, da un controllo in banca dati è risultata gravata da un ordine di esecuzione di pena. Deve infatti scontare un anno, sette mesi e ventotto giorni di carcere. Si tratta di una 20enne di origini croate.

La 20enne è stata quindi portata a San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per scontare la pena. Nessun provvedimento risulta invece a carico della sua conoscente, una bosniaca.