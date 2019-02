Follia in Centrale a Milano: con una bottiglia di rum si scaglia contro gli agenti, arrestato

Un ragazzo di venti anni, un cittadino del Gambia, è stato arrestato venerdì pomeriggio in stazione Centrale a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'allarme è scattato alle 16.10, quando alcuni passanti hanno chiesto aiuto al 112 spiegando che c'erano tre uomini che continuavano a molestare chiunque passasse in piazza Duca d'Aosta. Alla vista degli agenti, due del gruppo sono fuggiti mentre il 20enne è andato verso i poliziotti continuando a impugnare una bottiglia di rum.

Il giovane, dopo aver cercato di colpire gli agenti, ha anche tentato di sradicare un palo della segnaletica stradale per usarlo come arma contro i poliziotti. Gli stessi poliziotti, non senza fatica, sono poi riusciti a bloccarlo e ammanettarlo.

Dieci giorni fa la stessa sorte era toccata, sempre in piazza Duca d'Aosta, a un altro ventenne. Lui, cittadino somalo, aveva minacciato i presenti in piazza e poi aveva aggredito un poliziotto con una spranga di ferro, ferendolo al fianco e spaccandogli la fondina.