Minaccia tutti, poi prende a sprangate un agente: uomo inseguito e arrestato in Centrale

Ha minacciato chiunque gli capitasse a tiro. Poi, dopo aver tentato una rocambolesca fuga, si è scagliato contro un poliziotto. E alla fine è stato ammanettato.

Un ragazzo di venti anni, un cittadino somalo irregolare e con precedenti, è stato arrestato lunedì pomeriggio in piazza Duca D'Aosta a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per porto abusivo di armi. L'allarme è scattato alle 17, quando una pattuglia della Polmetro ha notato il 20enne che si aggirava fuori dalla stazione con una spranga di ferro in mano, minacciando i presenti.

Alla vista degli agenti, il giovane è scappato verso la galleria delle carrozze, dove è poi stato raggiunto da un equipaggio delle Volanti. Lì, l'arrestato ha colpito proprio con la spranga uno dei poliziotti, spaccandogli la fondina e causandogli una ferita al fianco, che è poi stata refertata dai medici.

Il 20enne, arrestato, è stato portato in carcere a San Vittore, mentre l'agente ferito è stato accompagnato in ospedale.