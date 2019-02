Escort violentata e rapinata dal "branco": stupratore latitante arrestato in Centrale

Nel 2013, avevano accertato gli investigatori della Squadra Mobile, aveva aggredito e rapinato una escort. Il giorno dopo aveva ripetuto il copione, ma questa volta lui e gli "amici" avevano anche violentato la loro vittima. Nel 2017, quattro anni dopo, lui e un complice erano stati condannati in contumacia a dieci anni di carcere, mentre altri due uomini del branco avevano scelto il processo con rito abbreviato. In realtà, però, lui in carcere non c'è mai finito, almeno fino a mercoledì, quando è stato fermato.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, guidati dalla dottoressa Maria Chiara Bacca, hanno arrestato in stazione Centrale a Milano, Oleg Vakun, ucraino di ventinove anni che deve scontare dieci anni di carcere per una condanna per i reati di violenza sessuale di gruppo, minacce, rapina aggravata e lesioni nei confronti di due escort.

Escort rapinate e violentate

La latitanza del 29enne è finita in mattinata, quando gli agenti della Polfer - impegnati in normali controlli in Centrale - lo hanno notato mentre si aggirava tra i viaggiatori con fare sospetto. A quel punto, i poliziotti lo hanno fermato e hanno scoperto la condanna per quelle due folli aggressioni.

In quei due blitz, sui quali aveva indagato la Mobile di Verbania, il 29enne si era finito un cliente e, una volta nell'abitazione, aveva colpito le vittime con un pugno per poi fare strada ai complici. Una delle donne - minacciata con un coltello - era anche stata violentata a turno, mentre entrambe erano state rapinate. A incastrare il branco erano stati proprio i telefoni rubati.

Il 29enne, dopo tutte le verifiche del caso, ora si trova nel carcere di San Vittore.