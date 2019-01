Spacciatori in azione in Stazione Centrale a Milano: tre arresti in tre giorni della polfer

La polizia ferroviaria ha arrestato un ragazzo del Gambia in Stazione Centrale a Milano. Il 3 gennaio gli agenti hanno notato un uomo avvicinarsi allo straniero. Questi, ha ceduto un involucro in cellophane in cambio di una banconota da 20 euro.

Intervenuti, i poliziotti hanno sequestrato 5 grammi di hashish e 60 euro in contanti che lo spacciatore deteneva nel giubbotto, per poi arrestarlo.

Rapine: ragazzo prende a pugni una coppia

Il 4 gennaio, invece, gli agenti hanno notato due soggetti che, con fare sospetto, si guardavano attorno per capire se fossero osservati. Una volta sicuri, uno dei due ha estratto dalla tasca della felpa un involucro in cellophane contenente 11 grammi di marijuana, che ha consegnato all'altro in cambio di una banconota da 20 euro. Pertanto il giovane, un cittadino del Gambia di 22 anni, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti.

E ancora, il 5 gennaio all'interno di un bar della Stazione Centrale, un congolese di 30 anni, è stato sorpreso, dalla pattuglia in borghese della polfer, mentre vendeva della droga.

Lo spacciatore ha reagito contro gli agenti colpendoli per poi tentare la fuga. Con l'ausilio di un'altra pattuglia, lo straniero è stato fermato e condotto presso gli Uffici ed arrestato per violenza e resistenza. Perquisito, è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish oltre ad un involucro contenente 5 dosi ed una bustina di probabile cocaina di circa mezzo grammo, oltre alla somma di 175 euro.