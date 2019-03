Stazione Centrale, borseggiatrice fermata sui binari dalla polfer: era una ricercata

Venerdì pomeriggio, nel corso di intensi controlli presso la scalo ferroviario di Milano Centrale da parte del settore operativo della Polizia Ferroviaria, al fine di garantire la sicurezza dei tanti viaggiatori in transito, una delle pattuglie ha intercettato una donna sostare nei pressi dei binari senza apparente motivo.

Dopo un controllo è emerso che la donna, cittadina della Bosnia-Erzegovina, di anni 25, era da ricercare per espiare una pena di anni 4 e mesi 9 di reclusione. Pertanto, la stessa è stata arrestata e condotta presso la Casa Circondariale San Vittore.

Altri tre arresti analoghi nei giorni scorsi

Intensa attività della polizia ferroviaria che negli ultimi giorni ha arrestato tre donne di etnia rom: trovate nei pressi della Stazione Centrale di Milano, le signore, in realtà, si sarebbero dovute trovare in carcere per precedenti condanne per furti e borseggi.

Il primo episodio è avvenuto il 28 febbraio, intorno alle 9. Davanti allo scalo ferroviario è stata controllata una donna bosniaca che si è scoperto essere destinataria di un ordine di carcerazione per 9 anni. La sua identità è stata certificata con la verifica dei dati fotodattiloscopici: impronte digitali e comparazione fotografica.

Donne arrestate in Stazione Centrale

Poi è stata la volta del 3 marzo. Alle 22 gli agenti della polizia ferroviaria individuano due donne, anche loro di origine bosniaca, anche se una era nata a Roma. Di 30 e 25 anni. La 30enne si sarebbe dovuta trovarsi in cella mentre la più giovane aveva numerosi provvedimenti da notificare per alcuni precedenti reati commessi in Liguria.

Il 5 marzo, ancora, in piena mattinata è stata bloccata una donna croata di 26 anni. Era destinataria di un mandato d'arresto e dovrà stare in carcere per 4 anni.