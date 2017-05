Guerra al piccolo spaccio in zona Centrale: la polizia arresta micro-pusher

Sei giorni di arresti per spaccio di droga, da parte della polizia, nel quartiere della Stazione Centrale di Milano. Li ha eseguiti la squadra mobile diretta da Lorenzo Bucossi.

L'episodio più recente è quello del pomeriggio del 2 maggio, in contemporanea con il maxi blitz che ha portato all'accompagnamento in questura di 52 stranieri. Gli agenti della squadra mobile si trovavano in via Vitruvio quando hanno visto una consegna di droga a due ragazzi di sedici anni. Hanno quindi bloccato i due pusher e li hanno arrestati: sono due cittadini del Niger e del Sudan, trovati in posssso di una decina di grammi di marijuana. Sempre il 2 maggio un altro arresto, ma all'Isola (in piazzale Segrino) a carico di un tunisino.

Il 27 aprile, invece, due persone sono state arrestate in via Casati nei pressi del locale Black and White: si tratta di un cittadino della Nigeria e di uno della Guinea Bissau, con circa dieci euro e quattro grammi di marijuana.

Il 28 aprile, un tunisino ed un marocchino sono stati arrestati in viale Tunisia, nei pressi di via Finocchiaro Aprile. Più corposo, stavolta, il sequestro: ben 1.750 euro e 16 involucri di cocaina, di cui una decina nell'abitazione.

Il 29 aprile, in Galleria delle Carrozze (Stazione Centrale) un cittadino dell'Angola è stato trovato in possesso di due grammi abbondanti di hashis: anche per lui sono scattate le manette.

Ancora il 2 maggio, ma in serata, un senegalese ed un gambiano sono stati arrestati per tentata rapina ai danni di un gambiano di vent'anni a cui i due avevano cercato di rubare il portafogli. Operazione, questa, della Polfer.