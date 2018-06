Poliziotti picchiati, furti, ladri e una ricercata: sei persone arrestate in Centrale a Milano

Bande di ladri in azione, turisti derubati poco prima di prendere il treno o il bus e agenti picchiati e aggrediti. Sabato e domenica movimentati in stazione Centrale a Milano, dove in due giorni i poliziotti della Polfer hanno arrestato sei persone.

Il primo a finire in manette, sabato pomeriggio, è stato un cittadino algerino di trentacinque anni, in Italia senza fissa dimora. A fermarlo, in piazza IV novembre, sono stati alcuni agenti in borghese che lo hanno visto mentre rubava il trolley a un uomo in attesa di salire su un autobus con direzione aeroporto di Malpensa. Il malvivente, immediatamente bloccato, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.

Dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, invece, un nigeriano di trentuno anni - con precedenti e anche lui senza dimora - che sabato sera ha aggredito e picchiato due poliziotti che lo avevano fermato mentre cercava di salire su un treno diretto a Parigi nonostante fosse senza biglietto e senza documenti. Gli uomini della Polfer, poi finiti al pronto soccorso, sono riusciti ad ammanettarlo e arrestarlo.

Così come in manette - domenica - sono finiti anche due uomini e una donna - tutti sudamericani tra i ventinove e i trentacinque anni - ritenuti responsabili di furto aggravato. Il gruppetto è stato visto dagli agenti mentre gironzolava tra i viaggiatori all'interno del bar della stazione prestando particolare attenzione ai bagagli. Nel loro mirino era finita una giovane donna coreana, a pranzo proprio nel locale: una delle donne l'aveva distratta e gli altri due della banda le avevano portato via la borsetta, prima di essere fermati dagli agenti.

L'ultima a finire in manette domenica sera è stata una cittadina bosniaca di ventotto anni, destinataria di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 26 aprile dal tribunale di Milano. La ragazza - condannata a 11 mesi e 28 giorni di carcere - è stata trovata proprio in stazione Centrale.