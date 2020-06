Milano, braccato e arrestato dalla Polfer mentre cerca di prendere un treno per Nizza

Lo hanno fermato mentre stava per salire su uno treno diretto in Francia e per lui sono scattate le manette. È successo nella giornata di sabato 20 giugno alla Stazione Centrale di Milano, nei guai un uomo di 45 anni del Burkina Faso che deve espiare un anno e otto mesi di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 45enne, come riportato in una nota della Questura, è stato fermato nello scalo ferroviario e durante il controllo dei documenti è saltato fuori il provvedimento emesso dal tribunale di Venezia. Per lui sono scattate le manette.

Bloccato e arrestato in stazione

Sempre nella giornata di sabato un uomo di 31 anni di nazionalità rumena è stato arrestato Polfer perché destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo, fermato per un controllo dagli agenti, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, dovendo espiare circa 8 mesi per una serie di reati tra i quali: furto, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e atti persecutori commessi ai danni della coniuge. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Bollate.