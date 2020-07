Milano, non poteva entrare in Italia, scoperto: cerca di scappare dalla finestra dell'hotel

Quando ha capito di essere con le spalle al muro ha cercato di scappare calandosi dalla finestra dell'albergo. Non è andato molto lontano: ha fatto pochi metri e poi è stato bloccato dagli agenti della questura. È successo nella notte tra lunedì e martedì 14 luglio, nei guai un cittadino albanese di 21 anni.

A gennaio il 21enne era stato espulso dall'Italia. Non avrebbe potuto rientrare per cinque anni ma nella serata di lunedì 13 lugli è stato trovato all'interno di un hotel della città. A tradirlo è stato proprio questo: si è registrato alla reception con i suoi dati e così facendo ha fatto scattare l'alert alloggiati della questura e gli agenti sono andati a prenderlo in via Superga.

Che cos'è l'alert alloggiati

“Alert Alloggiati” è un software che, nato con il compito di agevolare i titolari di hotel ed altre strutture ricettive nella comunicazione alla questura delle vecchie famose “schedine”, aiuta la Polizia a rintracciare persone ricercate per vari motivi.

Con l’immediata comunicazione telematica, infatti, alla Centrale Operativa viene segnalata la presenza dell’ospite che, qualora fosse ricercato, fa scattare immediatamente un “alert” per cui si invia una volante presso la struttura per la verifica. Come nel caso del 41enne italiano arrestato venerdì dai poliziotti delle volanti della questura in un hotel di via Passarella, in pieno centro a Milano, in quanto destinatario di un mandato di arresto internazionale per truffa.