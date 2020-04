Milano, cerca di prendere il treno in Stazione Centrale: latitante arrestato dalla polizia

Ha tentato di prendere il treno ma è stato arrestato dalla Polfer. È successo nella giornata di martedì 21 aprile alla Stazione Centrale di Milano dove gli agenti hanno arrestato un latitante italiano di 37 anni. Il fatto è stato reso noto dalla questura con una nota.

Gli agenti, durante i servizi volti al controllo dell’osservanza della misura di contenimento del contagio da Covid-19, hanno sorpreso l’uomo ai gate di accesso ai binari della stazione ferroviaria di Milano Centrale.

Fermato e controllato dai poliziotti, è emerso che il 37enne era ricercato a seguito di un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno per i reati di spaccio di stupefacenti e truffa, per i quali dovrà scontare 1 anno e 2 mesi di reclusione. L'uomo è stato accompagnato in carcere.