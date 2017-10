"Io vendere erba qua": arrestato in Centrale il pusher che aveva confessato in televisione

Alle dieci del mattino, in una piazza piena, minacciava i passanti con una bottiglia di birra in mano. Poi, alla vista degli agenti - che ormai conoscono benissimo la sua faccia -, è andato su tutte le furie scagliandosi anche contro di loro, che però sono riusciti a bloccarlo.

Gli uomini del commissariato Garibaldi Venezia - diretti da Alessandro Chiesa - lo scorso giovedì hanno arrestato Cham Saihou, cittadino gambiano di diciannove anni già noto alla giustizia. Il ragazzo, secondo quanto riferito dalla Questura, è stato visto dagli agenti mentre litigava con un uomo fuori dalla stazione Centrale di Milano "impugnando" una bottiglia di vetro. A quel punto, i poliziotti si sono avvicinati alla vittima e hanno scoperto che i due stavano discutendo per il prezzo della droga.

Quando il diciannovenne ha riconosciuto gli agenti li ha aggrediti con violenza, prima di essere bloccato e arrestato. Per lui le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché nei calzini nascondeva dieci grammi di marijuana.

Lo stesso diciannovenne, lo scorso 1 giugno, aveva confessato il suo "lavoro" davanti alle telecamere di "Dalla vostra parte", la trasmissione di Rete 4 condotta da Maurizio Belpietro. "Qua non mangiare bene, io dormire in strada - aveva detto in un italiano stentato -. Italia sporco, non abbiamo documenti, non abbiamo lavoro, non abbiamo niente. Io sto qua tutto il giorno, Italia mafia. Io vendere erba - aveva aggiunto -. Io vendere canna perché soldi non ce l'ho, lavoro non ce l'ho. Guadagno 50 o 40 euro al giorno, qua pericoloso - aveva concluso - perché tanta mafia Italia".

Video | Così parlava lo spacciatore in televisione