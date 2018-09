Milano, multato per divieto di sosta, avvocato investe i vigili: "Voi non sapete chi sono io"

A un certo punto, dopo aver minacciato a lungo i due vigili, è salito sulla propria auto ed ha cercato travolgere uno degli agenti della polizia locale, riuscendoci. Protagonista di questa reazione scomposta - tutto è partito per aver ricevuto una multa per divieto di sosta - è un avvocato del foro di Milano.

A raccontare la vicenda è Il Giorno che spiega che l'episodio è avvenuto lunedì pomeriggio, nella centrale via Settembrini. I due 'ghisa' coinvolti sono stati ad un certo punto del loro sevizio avvicinati da un uomo che urlava, mentre mostrava una contravvenzione: «Non sapete chi sono io... In Tribunale sono di casa, la multa me la annullo. Siete stati voi?».

Al suo 'attacco', uno degli agenti, secondo quanto ricostruito, lo avrebbe invitato a rimanere calmo: «Se le hanno fatto una multa, vuol dire che la sua auto era parcheggiata in un luogo non consentito, stia tranquillo». Il legale, che poi è stato scoperto essere un 57enne, ha reagito sempre in modo sgarbato e ha accartocciato la multa, gettandola addosso alla pattuglia della locale. Per questo, i due agenti sono scesi dalla vettura per identificarlo.

A quel punto, l'avvocato è risalito a bordo della propria auto e ha fatto manovra per investire uno dei vigili, stando alla ricostruzione. Il pubblico ufficiale ha riportato una contusione alla gamba e 4 giorni di prognosi. Nel frattempo, i due agenti sono riusciti lo stesso a fermare il professionista arrabbiato, a identificarlo e denunciarlo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre lui continuava a dire: «Sono un giudice onorario e in Tribunale sono di casa: non sapete chi sono io, questa multa la annullo».