Violento impatto contro un bus navetta per Orio al Serio, grave ragazzo

Soltanto poche ore dopo il ribaltamento che aveva coinvolto un'auto del car sharing, un altro grave incidente stradale è avvenuto a Milano, in zona Stazione Centrale, nei pressi di via Sammartini angolo Lunigiana.

Intorno alle 5 di domenica mattina, infatti, per cause ancora da chiarire, una piccola utilitaria si è schiantata contro un bus navetta per Orio al Serio dalla Stazione Centrale di Milano.

Nell'impatto, molto violento, forse per una precedenza mancata, è rimasto gravemente ferito un 23enne: le sue condizioni per i traumi riportati sono serie, anche se non si trova in pericolo di vita. E' stato portato al Fatebenefratelli. La macchina è andata completamente distrutta, ingentissimi i danni. Il pullman, invece, è rimasto ammaccato nella parte della stiva per i bagagli, ma ha retto bene all'impatto.

Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza. Alla polizia locale, ora, il compito di stabilire l'esatta dinamica del sinistro.